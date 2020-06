Atacante camaronês Joel se despede do Cruzeiro após cinco anos e meio

O atacante camaronês Joel encerrou seu ciclo no Cruzeiro. O contrato do jogador, de 26 anos, que estava emprestado ao Marítimo, de Portugal, expirou neste sábado e ele usou as redes sociais para se despedir do time mineiro.

"Hoje (ontem) se encerra o meu vínculo com este gigante incontestado, Cruzeirão cabuloso. Gratidão é a palavra que resume o meu agradecimento do fundo do coração. Muito obrigado ao Cruzeiro Esporte Clube pela oportunidade de vestir essa camisa", escreveu o atacante.

Joel começou a jogar profissionalmente pelo Londrina. O atacante se destacou pela equipe paranaense e chamou a atenção do Coritiba, que o trouxe por empréstimo em 2014. Com as boas atuações no Paraná, o Cruzeiro acertou a contratação do camaronês para a temporada de 2015.

No entanto, Joel nunca conseguiu ter o mesmo brilho no Cruzeiro que teve no Coritiba, equipe que ajudou a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O rendimento abaixo do esperado levou o time mineiro a lhe emprestar, em mais de cinco anos, para Santos, Botafogo, Avaí e Marítimo, seu último clube. A tendência é de que ele permaneça no time português, pelo qual teve bom desempenho.

Joel retornou ao Cruzeiro no segundo semestre do ano passado, mas pouco jogou na campanha que culminou com o rebaixamento da equipe mineira para a Série B. Entrou em campo em apenas quatro partidas e não balançou as redes. Em toda sua passagem pela Toca da Raposa, o camaronês disputou 28 jogos e marcou quatro gols.