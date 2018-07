Atacante Carlos, do Atlético-MG, é cortado da seleção sub-20

O técnico Alexandre Gallo cortou neste domingo o atacante Carlos da seleção brasileira sub-20. O jogador do Atlético Mineiro foi vetado por causa de dores na região anterior da coxa direita. A CBF não informou a gravidade da lesão e nem o eventual tempo de recuperação do atleta.

Gallo não fará reposição na lista de convocados porque já teria que fazer três cortes no grupo que chamou para o período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis. A seleção se prepara para o Sul-Americano Sub-20, que será disputado entre 14 de janeiro e 7 de fevereiro, no Uruguai.

Carlos reclamou de dores no segundo dia de treinos na Granja. Ele admitiu que já vinha sentindo dor na coxa no fim da temporada. "Foi uma decisão difícil e estou muito chateado, pois falamos de um atleta de muita qualidade, mas não podemos tomar nenhuma decisão que possa comprometer o rendimento do Carlos no futuro em seu clube e nem nosso rendimento na competição", comentou Gallo.

O técnico fará os outros dois cortes na equipe até o dia 12 de janeiro, quando a delegação vai embarcar rumo ao Uruguai. Antes disso, o time seguirá concentrado até terça-feira. O grupo ganhará folga na quarta e quinta. No dia 2, sexta, os jogadores vão se reapresentar para seguir a preparação para o torneio. A estreia no Uruguai acontecerá no dia 15, contra o Chile.