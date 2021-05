Atacante Castellanos renova com o New York City e frustra planos do Palmeiras

A diretoria do Palmeiras não está dando sorte em seus planos de contratar um atacante estrangeiro para "fazer sombra" a Luiz Adriano. Depois de desistir do colombiano Borré, do River Plate, o clube depositava todas as fichas em acerto com Castellanos, do New York City, dos Estados Unidos. Mas o clube anunciou a renovação do argentino até 2025 nesta quinta-feira, frustrando os planos de Abel Ferreira.

O técnico português não se cansa de dizer que o Palmeiras precisa de mais um centroavante. Ter um segundo homem de referência se faz necessário não apenas por proporcionar uma briga sadia pela posição com Luiz Adriano, como também seria uma necessidade na hora de supri-lo por suspensão, desgaste ou contusão num ano com muitos jogos em sequência.

Castellanos era visto como nome ideal pelo Palmeiras. Mesmo com propostas da Europa, seu empresário chegou a dizer que sua meta era a de reforçar o campeão da Copa Libertadores. Os americanos, contudo, bateram o pé e prometeram não liberá-lo. Cumpriram a palavra e ainda o seguraram por mais quatro temporadas.

"Estou muito feliz com esta oportunidade que o clube está me dando. As pessoas aqui me apoiam e me ajudam a ser uma pessoa e jogador melhor a cada dia. Estou feliz por continuar desenvolvendo minha carreira no clube", afirmou Castellanos, após renovar com o New York City. "Meus companheiros de equipe me ajudam a crescer dia após dia. Sinto o respeito de todos que trabalham aqui e acho que é uma situação maravilhosa para mim e para minha carreira continuar neste clube".

LIDERANÇA GARANTIDA

Decepção de um lado, festa do outro. Com o empate entre Universitario, do Peru, e Defensa Y Justicia por 1 a 1, em Lima, o já classificado Palmeiras garantiu a liderança do grupo na Libertadores e Abel Ferreira pode até repensar a escalação dos titulares na defesa do título do Campeonato Paulista.

Nesta sexta-feira, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, em jogo único pelas quartas de final da competição. Apesar da possibilidade de poupar na Libertadores, o mais provável é que o treinador cumpra a palavra de usar os reservas em Bragança Paulista (SP), já que pretende descansar o time principal.