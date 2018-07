São Paulo negocia para lucrar com Centurión

O atacante Ricardo Centurión tem remotas chances de voltar ao São Paulo. Nesta segunda-feira, o argentino utilizou as redes sociais para publicar um texto em tom de despedida do Boca Juniors, time que defendeu por empréstimo no ano passado.

Para permanecer no clube, os argentinos teriam de desembolsar cerca de US$ 6 milhões (R$ 19, 5 milhões), valor estipulado pelo São Paulo, dono dos direitos econômicos de Centurión. O time argentino ofereceu 3,6 milhões de euros (R$ 13,8 milhões) e agora espera a contraproposta do São Paulo.

Centurión foi contratado por US$ 4 milhões (R$ 13 milhões na época) com a ajuda de Vinicius Pinotti, hoje diretor de futebol. A ideia é conseguir um valor superior a esse por 70% dos direitos econômicos e permanecer com uma parcela dos direitos econômicos pensando em uma venda futura.

"Bem, nem sei por onde começar. Quero apenas agradecer por esse belo período que estivemos juntos e dizer que o que sinto por essa equipe não vai terminar nunca. Levarei comigo as melhores recordações, uma família linda que construísmos. Quem sabe algum dia nós voltaremos a nos encontrar. Saudação e o melhor para todos", escreveu no Instagram.

Centurión teve passagem de destaque pelo Boca com oito gols em 22 jogos (17 como titular). Ele se tornou figura importante depois da venda de Tévez para o futebol chinês. A torcida e o técnico Guillermo Schelotto o apontaram como principal jogador da conquista da liga nacional.

Centurión agora passa férias com a namorada e espera nem precisar se reapresentar ao São Paulo - contrato com o Boca terminou no dia 30 de junho.