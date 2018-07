Atacante da base chama atenção e se junta ao elenco do Palmeiras

O Palmeiras ganhou um "reforço" para os treinamentos nesta semana em Atibaia, visando a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Atlético-PR. O atacante Artur, do time sub-20, foi promovido pelo técnico Cuca e passou a integrar a delegação palmeirense que viajou na tarde desta segunda-feira para o interior de São Paulo.

O garoto chamou a atenção do treinador durante a partida do Palmeiras contra o Audax, pela primeira rodada do Paulista sub-20, realizada no último final de semana. Artur foi artilheiro do Palmeiras em 2014 e teve passagens pela seleção brasileira de base. No ano passado, acabou como vice-artilheiro do Paulista Sub-17, com 20 gols.

Apesar da oportunidade, a tendência é que Artur apenas faça alguns treinamentos com a equipe e volte para o time sub-20. Já o zagueiro Augusto e o meia Vitinho, que também jogaram no final de semana, foram promovidos, de fato, por Cuca, e também viajaram para Atibaia.

Quanto ao elenco principal, Allione, Dudu e Moisés, que se recuperam de lesões, devem viajar, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O primeiro treino em Atibaia acontece na manhã desta terça-feira. Na quarta, a equipe fará um jogo-treino contra o Guarani, onde Cuca deve fazer um esboço do time para a estreia no Brasileiro.