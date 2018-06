Atacante croata elege Nigéria como maior desafio em grupo para alcançar oitavas

Em um grupo que tem a Argentina como maior favorita, a seleção croata elegeu a Nigéria como o maior desafio da equipe para tentar avançar às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Esta é, pelo menos, a avaliação do atacante Andrej Kramaric - o Grupo D também conta com a Islândia.

"Contra a Nigéria, vamos jogar a nossa primeira partida na Copa. E, para nós, será o jogo mais importante", projeta o jogador do Hoffenheim. "Este jogo vai abrir ou fechar a porta da Copa para nós", diz o atacante, referindo-se à disputa das duas seleções pelo provável segundo lugar na chave.

Kramaric aposta no favoritismo da Argentina para ficar com a primeira vaga do grupo na fase de mata-mata. "Não precisamos falar nada sobre a Argentina. Todos sabemos os grandes jogadores que eles têm. São um dos favoritos ao título", opina, a dois dias da estreia dos croatas, contra os nigerianos, no sábado, em Kaliningrado.

Segundo o atacante, a meta é alcançar as oitavas de final. "Esta é uma grande geração da nossa seleção. Nossa motivação está alta. Queremos ir à fase de mata-mata. E, com alguma sorte, poderemos obter um grande resultado", diz o jogador.

Kramaric admite que a maior aposta da equipe croata é o volante Luka Modric, que é uma das referências do Real Madrid. "Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele nos ajuda muito, mas nós também o ajudamos. Com ele no time, queremos ir longe", afirma o jogador do Hoffenheim.