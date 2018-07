Atacante croata Mandzukic sofre fratura no nariz e será operado

O Atlético de Madrid explicou nesta quarta-feira que o atacante Mario Mandzukic precisará passar por uma cirurgia após sofrer uma fratura nasal. O problema foi detectado após o jogador croata realizar exames médicos detalhados. Assim, nesta quinta-feira, ele será operado.

Mandzukic levou uma cotovelada de Kasami aos três minutos do primeiro tempo da derrota do Atlético de Madrid por 3 a 2 para o Olympiacos, na Grécia, na estreia da equipe no Grupo A da Liga dos Campeões da Europa. Mesmo assim, ele permaneceu em campo, mas com uma proteção no nariz, para evitar sangramentos.

Além disso, Mandzukic conseguiu marcar o primeiro gol do Atlético de Madrid na partida, o que não foi suficiente para evitar a derrota do seu time. Agora, porém, o atacante croata, contratado pelo clube na última janela de transferências, precisará passar por cirurgia.

O Atlético de Madrid evitou realizar uma previsão sobre o período de afastamento de Mandzukic dos gramados. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Celta de Vigo. Na Liga dos Campeões, o próximo compromisso será em 1º de outubro, diante da Juventus.