Atacante da Atalanta é suspenso por cinco partidas por soco em rival

De acordo com a entidade, Denis foi severamente ameaçado em campo por Tonelli, que disse: "Vou matar você e sua família". Irritado, após o jogo, se dirigiu ao vestiário do Empoli para agredir o adversário. A atitude, considerada "muito violenta" pelo juiz Giampaolo Tosel, rendeu a suspensão. Já Tonelli pegou um jogo de gancho pela ameaça.

"Alguns minutos depois de voltar ao vestiário, o futebolista Denis, junto com companheiros de time, foi à entrada do vestiário do Empoli. Uma vez que Tonelli se aproximou, o acertou com um soco violento no rosto, com graves consequências", explicou o juiz.

Com a suspensão, Denis só poderá voltar a atuar pela Atalanta na última rodada do Campeonato Italiano, diante do Milan, no dia 31 de maio. Já Tonelli, que teria sofrido lesões no nariz e na face com o golpe que levou, ficará de fora da partida contra o Napoli, nesta quinta-feira.