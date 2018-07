Atacante da Inglaterra é preso por suspeita de dirigir embriagado

Principal revelação do Campeonato Inglês desta temporada, Saido Berahino passou por apuros com a polícia local. Há cerca de um mês, o atacante do West Bromwich, que recentemente foi convocado para defender a seleção inglesa, foi detido por suspeita de dirigir embriagado.

De acordo com informações da Press Association, o jogador de 21 anos foi parado pela polícia às 3h39 da madrugada em Lymm, no condado de Cheshire, e levado para a delegacia por estar dirigindo a 110 km/h. Berahino prestou depoimento e deve voltar ao local no próximo mês para conversar novamente com as autoridades.

Com passagens por times menores e pela seleção Sub-21 da Inglaterra, Berahino tornou-se conhecido nesta temporada pelo bom desempenho que vem apresentando pelo West Bromwich. O jogador é o quarto na lista de artilheiros do Campeonato Inglês, com sete gols, atrás de Agüero, Diego Costa e Alexis Sánchez.

O atacante, nascido no Burundi, foi convocado pela primeira vez para a seleção inglesa, mas não atuou nem na partida contra a Eslovênia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, nem contra a Escócia em amistoso internacional.