Atacante da Itália amplia vínculo com Bologna até 2018 Cobiçado por alguns clubes depois de ter defendido a seleção italiana com algum destaque na Eurocopa de 2012 e na edição passada da Copa das Confederações, realizada em junho, o atacante Alessandro Diamanti acabou optando por ampliar o seu contrato com o Bologna até a temporada 2017/2018 do futebol europeu.