Atacante da Itália diz que bola da Copa é um desastre

As críticas do goleiro Júlio César à bola que será utilizada na Copa do Mundo na África do Sul ganharam um reforço neste sábado. E dessa vez, de um atacante. Para o italiano Giampaolo Pazzini (Sampdoria), "as bolas são um desastre, tanto para os goleiros como para os atacantes".

Os atletas da Itália estão utilizando as bolas do Mundial nos treinos que estão realizando nos Alpes italiano. "Elas se movem demais, é difícil controlá-las. Você tenta dominá-las na cabeça e, repentinamente, a bola não está mais com você", criticou Pazzini, que marcou 29 gols nesta temporada.

"Ela é especialmente ruim para os goleiros, porque eles podem tomar um gol após ela mudar de trajetória. É como essas bolas que você compra no supermercado", acrescentou o atacante, repetindo a crítica feita por Júlio César: "parece aquelas bolas que você compra em supermercado".

Fabricada pela Adidas, a bola da Copa do Mundo foi chamada de Jabulani. No idioma zulu, um dos 11 que são falados na África do Sul, o termo significa "celebrar".