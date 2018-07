Atacante da seleção do Equador diz estar perto de acerto com o São Paulo

O atacante Romario Ibarra, que atua na seleção equatoriana com o zagueiro Arboleda, pode reforçar o São Paulo em 2018. Apesar de negociar também com o Cruz Azul, do México, ele afirma que está "70% certo" com o clube brasileiro. O São Paulo não se posiciona oficialmente sobre possíveis negociações em andamento.

"Arboleda me contou sobre o interesse do São Paulo. Firmamos uma autorização a um empresário, que está trabalhando com isso. A negociação está muito avançada e é possível que dê certo. Chegar ao São Paulo seria muito bom", disse o atacante, ao site Cancha Ecuador.

Ibarra, que atua no Universidad Católica de Quito, diz estar analisando propostas e afirma que em breve se reunirá com a diretoria de sua equipe para definir seu futuro. "Não vamos nos apressar em acertar com ninguém. Estamos analisando as propostas que chegam e vamos ver com a Católica a melhor a opção."

O atacante, que tem valor de mercado de 600 mil euros (cerca de R$ 2,4 milhões), costuma jogar pelas pontas, e atuou pela seleção nacional nas rodadas finais das Eliminatórias. Foi o autor do gol relâmpago que apavorou a Argentina na última rodada - uma derrota poderia ser fatal para o time de Messi, que acabou virando o jogo com três gols e classificando a Argentina para a Copa do Mundo. O Equador já não tinha chances de classificação.