Atacante Dagoberto desfalca o Cruzeiro contra o Flamengo

O atacante Dagoberto vai desfalcar o Cruzeiro na partida contra o Flamengo, domingo, 12, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogador não foi incluído pelo técnico Marcelo Oliveira na lista de 21 jogadores relacionados para o duelo em que o time tentará se recuperar da derrota para o Corinthians.

Dagoberto reclama de dores no púbis e vai ficar fora da partida. Além do atacante, o Cruzeiro também não contará com Ricardo Goulart e Julio Baptista, que estão lesionados, e Everton Ribeiro, que está defendendo a seleção brasileira em amistosos na Ásia.

Em compensação, o Cruzeiro terá o retorno do zagueiro Dedé, que cumpriu suspensão automática diante do Corinthians. O técnico Marcelo Oliveira ainda não revelou a escalação, mas a tendência é que o time entre em campo com a seguinte formação: Fábio; Mayke, Dedé, Manoel e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Alisson e Marlone; Marquinhos e Marcelo Moreno.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, o Cruzeiro tem sete pontos de vantagem para o segundo colocado São Paulo. Neste domingo, o time tentará conquistar a sua primeira vitória no novo Maracanã.

Confira a lista de jogadores relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé, Léo e Manoel.

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Nilton e Willian Farias.

Meias: Alisson e Marlone.

Atacantes: Borges, Judivan, Marcelo Moreno, Marquinhos, Neilton e Willian.