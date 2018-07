Atacante Dagoberto sofre pancada em treino, mas não preocupa o São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Dagoberto deu um susto no São Paulo no último treino antes da partida contra o Coritiba, quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou a atividade antes do fim após receber uma pancada na canela, mas não será problema para o duelo, de acordo com o departamento médico.

Nesta terça-feira, o técnico Adílson Batista comandou um treinamento tático no CT da Barra Funda e, na segunda parte da atividade, mostrou preocupação especial com o sistema defensivo do São Paulo. No último sábado, a defesa falhou e a equipe apenas empatou com o Atlético Goianiense por 2 a 2, no Estádio do Morumbi.

Sem desfalques, Adílson deve escalar a mesma equipe do último jogo diante do Coritiba. "Erramos no último jogo. Mas agora treinamos bem para não tomarmos mais estes tipos de gols", afirmou o zagueiro Rhodolfo, que será titular ao lado de Xandão na quarta-feira no Couto Pereira.