Atacante Davies prepara retorno após grave acidente

Atualmente com 24 anos, Davies afirmou nesta quinta-feira que já está "90 por cento pronto" para voltar a jogar oficialmente. Ele atuou em um amistoso em julho deste ano e, desde então, tem participado de algumas partidas pela equipe reserva do Sochaux.

No dia 13 de outubro de 2009, Davies era passageiro do carro envolvido num grave acidente, que vitimou uma jovem de 22 anos. O atacante norte-americano acabou sofrendo duas fraturas na perna direita, fratura e deslocamento no ombro esquerdo, fratura no nariz, ruptura na bexiga, além de um problema de sangramento no cérebro. Por conta disso, ele perdeu a chance de defender os Estados Unidos na Copa do Mundo da África do Sul.