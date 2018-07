Atacante de 16 anos é novidade em treino do Vasco visando o clássico de quarta

Dois dias depois de bater o Avaí, o elenco do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou os trabalhos visando o clássico de quarta, diante do Botafogo, no Engenhão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade ficou por conta da presença do atacante Paulinho, de somente 16 anos.

O jogador é tratado como uma das principais promessas do clube e participou do título sul-americano sub-17 com a seleção brasileira no início do ano. Nesta segunda, ele realizou seu primeiro treino com os profissionais a pedido do técnico Milton Mendes e celebrou a oportunidade.

"Muito feliz com essa oportunidade de participar de um treino do profissional do Vasco. É uma oportunidade única na vida de um atleta, então, quem vem das categorias de base do clube, como eu, tem que buscar aproveitar ao máximo. Vou continuar focado, trabalhando muito forte e ouvindo os mais experientes, que me receberam muito bem. Meu sonho está cada vez mais perto e vou fazer de tudo para realizá-lo o quanto antes", declarou.

Paulinho e o restante do elenco iniciaram o dia com uma série de trabalhos físicos. Depois, Milton Mendes dividiu o grupo em três partes e enquanto uma delas foi para o campo principal de São Januário realizar um treino tático, as outras duas permaneceram no anexo para um coletivo.