Atacante Dentinho negocia volta ao Corinthians

Dentinho espera conseguir nos próximos dias a liberação do Shakhtar Donetsk para voltar ao Corinthians. O jogador viajou para a Áustria, onde a equipe ucraniana realiza pré-temporada para tentar convencer os dirigentes. Cria das categorias de base do Parque São Jorge, o jogador defendeu o time alvinegro entre 2007 e 2011 e revelou o desejo de deixar o Shakhtar. O vínculo do atacante com o clube ucraniano termina em junho de 2016.

Na semana passada, o atacante esteve no CT do Parque Ecológico e chegou a se oferecer para voltar ao Corinthians. Ele esteve com Tite, que também se mostrou animado com o possível reforço. A diretoria manifestou interesse em contratar o jogador, mas avisou que não tem dinheiro para pagar a multa rescisória do seu contrato com o Shakhtar Donetsk. Os valores não foram revelados. Assim, Dentinho teria de conseguir a liberação sem custos.

Com as saídas de Emerson Sheik e Guerrero, reforçar o ataque virou prioridade no Corinthians. A diretoria do Corinthians já acertou com Rildo, da Ponte Preta, e negocia com o colombiano Téo Gutierréz, do River Plate.