Atacante Diogo sente lesão muscular e desfalca Palmeiras

O Palmeiras perdeu mais um titular para o clássico deste domingo, contra o Corinthians, o primeiro no Itaquerão. Depois de William Matheus ser vendido para o Toulouse e deixar o clube, agora a má notícia para o técnico Ricardo Gareca é que ele não vai poder contar com o atacante Diogo, que sentiu lesão muscular no adutor da perna esquerda e nem está relacionado para o jogo.

"Sentimento f... que estou sentindo. Sem fazer média ou demagogia, só Deus e minha família sabem o quanto eu estava empolgado e confiante para jogar o maior clássico do Brasil. Graças a Deus que não foi uma lesão grave e vou ter todo o campeonato pela frente,o Palmeiras perde um jogador mas ganha mais um torcedor pra apoiar o time", escreveu Diogo, na sua página no Facebook.

De acordo com o site oficial do Palmeiras, o técnico Ricardo Gareca esboçou no treino da manhã deste sábado o time que vai jogar contra o Corinthians, mas o clube não revelou qual a opção do treinador. O mais provável é que o argentino Mouche, que enfrentou o Avaí na quarta-feira como titular, seja mantido no time.

A equipe vai mudar bastante em relação ao jogo da Copa do Brasil porque o lateral-direito Wendel, o zagueiro Tobio, o volante Renato e o meia Mendieta foram poupados em Santa Catarina. Gareca, porém, não pode contar com Lúcio (fratura na face), Eguren (lesão na coxa) e Fernando Prass (recupera-se de cirurgia).

O provável time do Palmeiras para jogar no Itaquerão às 16h deste domingo tem: Fábio; Wendel, Tobio, Wellington e Marcelo Oliveira; Renato, Wesley e Felipe Menezes; Leandro, Mouche e Henrique.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO PALMEIRAS PARA O CLÁSSICO:

GOLEIROS - Fábio e Deola;

LATERIAS - Wendel, Victor Luis e Weldinho;

ZAGUEIROS - Wellington, Tobio e Gabriel Dias;

VOLANTES - Renato, Wesley, Marcelo Oliveira e Josimar;

MEIAS - Felipe Menezes, Mendieta, Mazinho e Bruno César;

ATACANTES - Mouche, Leandro, Henrique e Erik.