Atacante do Atlético-MG prega respeito ao Democrata Prestes a ganhar uma chance no time titular do Atlético-MG, o atacante Wesley prega respeito ao lanterna Democrata, adversário deste sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O time de Governador Valadares ainda não venceu na competição e tem apenas um ponto na tabela.