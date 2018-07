Atacante do Borussia Dortmund é suspenso por 3 jogos

FRANKFURT - Um dos principais jogadores do Borussia Dortmund, o atacante Robert Lewandowski foi suspenso por três jogos nesta terça-feira por causa da expulsão na partida contra o Hamburgo, no sábado passado.

O jogador fez falta violenta em Per Ciljan Skjelbred, do time rival, e recebeu o cartão vermelho direto. Até então, o atacante vinha sendo um dos destaques do Borussia na partida, ao marcar o único gol da equipe. O Hamburgo venceu por 4 a 1.

Um dos artilheiros do Campeonato Alemão, com 14 gols nesta temporada, Lewandowski ficará ausente nas partidas contra Eintracht Frankfurt, Borussia Moenchengladbach e Hannover. O Borussia Dortmund, atual bicampeão alemão, ocupa atualmente a segunda posição da tabela, a 15 pontos de distância do líder Bayern de Munique.