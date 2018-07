Atacante do Botafogo-SP ignora chance de queda da Lusa: 'Não é problema meu'

Titular do time de Márcio Fernandes nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, o atacante Serginho relembrou sua passagem pela Portuguesa em entrevista coletiva após mais um treino pelo Botafogo-SP. O jogador deixou claro que está focado apenas em ajudar o time de Ribeirão Preto a buscar a vaga para a próxima fase, deixando um possível rebaixamento da Lusa totalmente de lado.

"Estou focado no Botafogo. Tive uma rápida passagem pela Portuguesa, mas fui muito injustiçado e não gosto de falar sobre esse assunto. Afetou todos da minha família. Se caírem, não é problema meu", disse o atacante Serginho.

Quando jogava no Canindé, Serginho foi flagrado no exame antidoping e suspenso por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele testou positivo para a substância betametasona no exame após o confronto diante do Boa. Segundo o próprio jogador, a Lusa o abandonou na hora em que ele mais precisava de apoio.

Apesar de não se importar com um possível rebaixamento da Portuguesa, Serginho pode ajudá-la escapar. O jogador deve estar em campo no jogo entre Botafogo-SP e Macaé, crucial nas pretensões da Lusa, que precisa de um tropeço do time carioca, além de vencer o Tombense, para escapar. O Botafogo tem 30 pontos, em terceiro lugar, e só precisa do empate para carimbar sua vaga.

A Portuguesa é a vice-lanterna do Grupo B com 14 pontos, um atrás do Macaé, adversário na luta contra o rebaixamento. O Guaratinguetá, com quatro, já teve a queda confirmada.