Atacante do Ceará, Leandro Carvalho testa positivo para a covid-19

O atacante Leandro Carvalho, ex-Paysandu, testou positivo para o novo coronavírus. O jogador já foi afastado pela diretoria do Ceará, que coordenará com o atleta todas as medidas de quarentena. O clube cearense não falou oficialmente sobre a situação do jogador, mas tudo indica que os sintomas são leves.

Além de Leandro Carvalho, o meia Ricardinho, ex-Ponte Preta e XV de Piracicaba, também ficará de quarentena. O jogador fez toda a rotina de treinamento, durante a pandemia, com o atacante e, por isso, também tem grandes chances de ter sido infectado.

O Ceará deverá fazer uma bateria de testes em jogadores, comissão técnica e funcionários nos próximos dias para poder retomar às atividades presenciais.

O clube também iniciou a higienização da sede de Porangabuçu nesta sexta-feira. O mesmo procedimento será realizado de três a três dias, a fim de evitar novos casos dentro da equipe.

O Ceará divulgou que vem seguindo todos os protocolos destacados pelos profissionais de saúde e indicou que voltará às atividades de forma gradual.