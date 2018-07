Atacante do Chelsea fica impressionado com torcida do Corinthians

YOKOHAMA - A presença em peso da torcida do Corinthians no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, não impressionou somente os jogadores alvinegros. O Chelsea também ficou impressionado com a participação popular na despedida do elenco corintiano de solo brasileiro rumo ao Japão para a disputa do Mundial de Clubes.

David Luiz, que era corintiano na infância, mostrou um vídeo ao colega Fernando Torres e impressionou o espanhol. Nesta segunda, o centroavante do Chelsea, esperança de gol para o time inglês no Japão, reafirmou que o grupo leva a sério o Mundial e usou a presença da torcida corintiana no aeroporto como argumento.

"Quantas pessoas não levam esse torneio a sério ou não o consideram uma verdadeira Copa do Mundo? Isso é para os clubes. Pergunte para um sul-americano. O David Luiz me mostrou o apoio da torcida do Corinthians no aeroporto, lotado de fãs empurrando o time na viagem ao Japão. Isso é importante", destacou Torres.

"Na Europa a gente talvez não dê tanta atenção, e muita gente não se importa, mas para mim importa sim. Não será uma viagem de férias ou de folga, isso é uma Copa do Mundo. É legal estar envolvido e ser capaz de dizer que você é campeão do mundo. A Supercopa da Europa também era importante para nós e a perdemos, então não queremos novamente essa desilusão", completou ele, lembrando a derrota para o Atlético de Madrid, na abertura da temporada 2012/2013 do futebol europeu.

Para Torres, o Chelsea deve esquecer a amarga eliminação ainda na fase de grupos da Copa dos Campeões para focar no que ainda lhe resta internacionalmente: o Mundial e a Liga Europa. "Era um sonho vencer a Copa dos Campeões, ser o primeiro time bicampeão. Foi uma grande decepção perder. Nada pode compensar isso. Mas temos de olhar para frente e concentrar-se no que temos."