Atacante do Chile abandona concentração antes de jogo contra o Brasil

Poucas horas antes do jogo entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Robbie Robinson decidiu abandonar a concentração da equipe chilena, em Santiago. O jogador disse que precisa de mais tempo para decidir por qual seleção vai atuar agora e no futuro. Ele também tem cidadania americana.

"Quero agradecer aos torcedores, jogadores, comissão técnica e funcionários de 'La Roja' pelo caloroso recebimento quando tive a honra de me juntar à seleção nacional. Realmente curti treinar com vocês e me sinto honrado pela forma como me trataram. Decidi voltar ao sul da Flórida para tirar um tempo para avaliar qual seleção vou representar, enquanto ajudo o Inter Miami CF a chegar aos playoffs", declarou o jogador, em suas redes sociais.

Sem se aprofundar na questão, a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP), a federação de futebol do Chile, confirmou a saída do jogador. "A decisão foi adotada devido a razões pessoais do atleta", explicou a entidade, que não indicou se o técnico Martín Lasarte vai chamar algum substituto para compor a delegação chilena.

Robinson é de família chilena, mas nasceu na cidade americana de Camden, no estado da Carolina do Sul. Tendo dupla nacionalidade, o jogador de 22 anos precisa decidir sobre qual seleção irá defender. Se entrasse em campo pela seleção chilena principal, não poderia mais jogar pela seleção dos Estados Unidos.

O Chile vai receber o Brasil nesta quinta-feira, às 22 horas, pelo horário de Brasília, na capital Santiago. Na sequência, os adversários serão o Equador e a Colômbia, ambos fora de casa, no domingo e no dia 9, respectivamente.

As seleções sul-americanas encaram uma incomum rodada tripla de Eliminatórias nesta Data Fifa porque um dos jogos foi adiado em razão da pandemia de covid-19. Geralmente, as rodadas são duplas ao longo da disputa do torneio que dá vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar.