Atacante do Colo Colo promete vitória sobre o Cruzeiro

O Colo Colo está na terceira colocação do Grupo 7, três pontos atrás do Cruzeiro e do Vélez Sarsfield. Possui, no entanto, saldo negativo de dois gols, enquanto a equipe brasileira tem positivo de seis. Como o time argentino precisa apenas da vitória para avançar, os chilenos têm de tirar esse saldo para entrar na luta pela classificação.

"Tentaremos avançar com a ajuda de nossa torcida. Vai ser difícil, serei claro, mas é assim. Faremos o máximo. A partida sei que iremos ganhar, tomara que pela quantidade de gols suficiente", afirmou Miralles.

Para o meia Macnelly Torres, que chegou a ser sondado pelo Cruzeiro no início do ano, o Colo Colo precisa demonstrar confiança. "Nada está perdido ainda. Esperamos entrar com a confiança necessária para seguir adiante", afirmou.