Atacante do Corinthians é eleito revelação do Campeonato Potiguar

Novo reforço do Corinthians, o atacante Matheus Matias foi eleito a revelação do Campeonato Potiguar pela boa passagem que teve com a camisa do ABC no estadual. O jogador, de 19 anos, deixou o clube há pouco mais de um mês, mas mesmo assim ganhou o prêmio.

"Hoje tive a felicidade de receber a premiação de jogador revelação do Campeonato Potiguar. É uma conquista que me deixa muito orgulhoso e contente em saber que o meu esforço e dedicação está dando certo. Agradeço a todos do ABC que fizeram parte do título estadual e me ajudaram a ser um dos destaques da competição. Graças a Deus estou no caminho certo, espero continuar colhendo frutos e títulos com a camisa do Corinthians!", escreveu o atacante, em sua conta pessoal no Instagram.

Em seguida, a empresa que gerencia a carreira do atacante postou em sua página um vídeo em que o garoto parabenizou o ABC. "Estou passando para dizer que estou bastante feliz por ter sido escolhido revelação do Campeonato. Quero agradecer a comissão técnica e dar o parabéns ao ABC", comentou o atacante.

Matheus deixou o ABC na primeira fase do Campeonato Potiguar, mas mesmo assim foi vice-artilheiro da competição, com seis gols marcados, um a menos que Wallyson, seu ex-companheiro de ataque. Enquanto é premiado no Rio Grande do Norte, Matheus busca seu espaço no Corinthians.

O garoto foi inscrito para a fase mata-mata do Paulistão e também para a Libertadores. Ele já ficou dois jogos no banco de reservas - contra Bragantino e São Paulo - mas ainda não estreou. Ele deve ficar também como opção no clássico com o São Paulo, quarta-feira.