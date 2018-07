Atacante do Corinthians, Zizao é convocado pela seleção chinesa

SÃO PAULO - Mesmo sem conseguir espaço para jogar pelo Corinthians, as poucas atuações do chinês Zizao no Brasil despertaram o interesse da seleção de seu país. O atacante foi convocado para a partida contra o Iraque, dia 22 de março, válida pelas Eliminatórias da Copa da Ásia de 2015. Essa é a primeira convocação de Zizao desde que desembarcou no Corinthians, há cerca de um ano.

O momento de maior prestígio do chinês com a camisa alvinegra foi a partida diante do Paulista, na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista deste ano. No empate por 1 a 1, Zizao pedalou e deu belíssima assistência para Giovanni marcar o gol corintiano. Xodó da torcida desde que chegou, Zizao busca sua vaga no time, mas Tite não deu mais chances ao atacante desde que passou a ter à disposição o elenco titular no Estadual.