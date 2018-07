Atacante do Coritiba marca e seleção sub-20 ganha a primeira no México

A seleção brasileira sub-20 começou bem a sua excursão pelo México. Jogando contra os donos da casa nesta sexta-feira, na capital Cidade do México, o time do técnico Rogério Micale venceu por 1 a 0 o primeiro dos dois amistosos que vai fazer contra os mexicanos. Evandro marcou o único gol do jogo.

O atacante do Coritiba inicialmente não estava convocado e acabou chamado de última hora porque Richarlison, do Fluminense, foi cortado por lesão. O gol saiu aos 12 minutos do primeiro tempo, mas a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não deu maiores informações sobre a partida.

Informou apenas que Micale, comandante do ouro olímpico, mexeu em praticamente todo o time, com exceção do goleiro Lucas Perri, do São Paulo. A equipe titular teve: Lucas Perri, Dodô, Lyanco, Gabriel e Guilherme Arana; Douglas, Thiago Maia e Gerson; David Neres, Evandro e Malcom.

O Brasil volta a jogar no domingo, novamente contra o México, no último amistoso antes da convocação de Micale para os Campeonato Sul-Americano, que acontece em janeiro do ano que vem.