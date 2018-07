Atacante do Cruzeiro admite que vai 'secar' Atlético-MG

"Espero que nosso rival não vença, já estou torcendo contra mesmo", confessou o atacante, que já está pensando no próximo jogo do Cruzeiro, justamente contra o Atlético, no fim de semana. Goulart espera que uma derrota na final desta quarta deixe o rival abatido antes do clássico.

"O próximo jogo é o clássico e queremos aproveitar o momento que eles vão estar passando para fazer um bom jogo e conseguir a vitória", afirmou o jogador, que, independente do resultado da final da Libertadores, promete empenho na rodada do Brasileirão.

"Clássico é outra competição. Ninguém quer perder esse jogo. Não vai faltar empenho. Em jogos assim temos mostrar garra e ter equilíbrio emocional. Nossa equipe está com os pés no chão para fazer um bom jogo", disse.

Goulart também conta com o retrospecto positivo do Cruzeiro no Mineirão e com o apoio da torcida para fazer a diferença no domingo. "A gente não perdeu nenhum jogo no Mineirão. A torcida compareceu em todos os jogos e nos apoiou. No clássico, tenho certeza que o Mineirão vai estar lotado. A torcida vai empurrar a gente para cima do Atlético-MG para que a gente possa conseguir os três pontos".