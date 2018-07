Atacante do Cruzeiro anseia por volta aos gramados 19 meses após lesão grave

Aos 21 anos, Judivan inicia sua terceira temporada como jogador do elenco principal do Cruzeiro, ainda em busca do sonho de se firmar. O atacante, destaque nas categorias de base, chegou a ser titular durante parte do Campeonato Mineiro em 2015 e era a referência de ataque da seleção sub-20 quando sofreu grave lesão no Mundial da categoria.

Desde aquele duelo, em 11 de junho de 2015, já se passaram praticamente 19 meses. Nesse meio tempo, Judivan foi submetido a cinco cirurgias no joelho esquerdo e ainda não pôde retornar aos treinos. No fim do ano, recebeu um período de férias, mas voltou logo à Toca da Raposa para continuar o tratamento.

"As férias foram importantes. É sempre bom para renovar as energias. Curti bastante a minha família, mas não deixei meus compromissos de lado e aproveitei para intensificar o meu tratamento. A expectativa é de que esse ano promete muita coisa boa", revela o jogador.

Ele admite não vê a hora de voltar a jogar. "Só posso falar que estou ansioso, como os torcedores também estão. O mais breve possível quero poder voltar e ajudar a nossa equipe", projetou.