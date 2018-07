Atacante do Cruzeiro exalta indicações a prêmio da CBF O atacante Thiago Ribeiro exaltou nesta sexta-feira as indicações do Cruzeiro ao prêmio Craque do Brasileirão 2010, cujos vencedores serão anunciados no dia 6 de dezembro. O time mineiro recebeu o maior número de indicações, com seis atletas, além do técnico Cuca.