Atacante do Genoa, Pinilla é suspenso por 5 jogos após expulsão no Italiano

O atacante chileno Mauricio Pinilla, que joga pelo Genoa, foi suspenso por cinco jogos pela Comissão Disciplinar da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), acusado de insultar e ameaçar o árbitro Claudio Gavillucci na partida contra a Atalanta, no último domingo - derrota por 5 a 0, em Gênova -, válida pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

A confusão ocorreu no segundo tempo do jogo, após o atleta ter recebido um cartão amarelo. Quando Pinilla foi advertido pela segunda vez - que culminou no cartão vermelho -, ele levantou o braço agressivamente em direção ao árbitro e teve de ser contido pelos companheiros de equipe.

O chileno - o mesmo que acertou uma bola na trave do Brasil no último minuto da prorrogação das oitavas de final da Copa de 2014, quando o jogo estava empatado em 1 a 1, no Mineirão - não vai atuar pela equipe genovesa contra a Udinese, no próximo domingo, em Údine, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, assim como ficará fora dos confrontos diante de Lazio, Juventus, Chievo e Inter de Milão.

O Genoa ocupa apenas a 16ª posição na competição nacional, com 30 pontos, sete à frente do Empoli, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Crotone (17 pontos), Palermo (15) e Pescara (13) seriam os três clubes que cairiam para a segunda divisão do Italiano caso o campeonato terminasse hoje.