Atacante do Grêmio faz gesto obsceno, revolta torcida e pede desculpas

A dramática classificação do Grêmio às quartas de final da Copa do Brasil não será lembrada apenas pela atuação determinante do goleiro Marcelo Grohe na disputa de pênaltis contra o Atlético-PR. Vaiado, o atacante Henrique Almeida fez um gesto obsceno para os torcedores ao ser substituído aos 16 minutos do segundo tempo.

Ao deixar o gramado, o jogador mostrou o dedo médio em riste, causando revolta da torcida gremista. Após o jogo, mais calmo, Henrique, que foi revelado pelo São Paulo, pediu desculpas pelo incidente.

"Quero dar um título para eles (torcedores), tenho certeza que será o da Copa do Brasil. Vim aqui (na entrevista coletiva) pedir mil desculpas, de coração... Dizer que só queria ajudar. Estou à disposição no próximo jogo para apagar essa imagem que ficou, quero mostrar o Henrique que faz gols", afirmou o atacante.

Questionado o que seria necessário para fazer o torcedor esquecer o gesto obsceno, Henrique continua se desculpando. "Sou ser humano, erro, como qualquer pessoa. Não vim aqui para justificar o meu erro. Errei, nada justifica o que fiz, mas estou aqui pedindo desculpas e só posso mostrar dentro de campo", discursou.

"Todos sabem da minha índole, do meu caráter... Você pode perguntar para qualquer jogador, o pessoal da comissão, da diretoria. Nunca tive problemas nos clubes em que eu passei. Espero ter chance de continuar jogando e provar o meu valor", finalizou.

O técnico Renato Gaúcho indicou que a punição será no bolso. Henrique terá de pagar uma 'caixinha', como disse o treinador de estrear conquistando vaga às quartas de final da Copa do Brasil. O próximo compromisso do Grêmio será no domingo, diante da Chapecoense, novamente em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.