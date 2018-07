Atacante do Hertha é preso na Colômbia após atropelar ciclista BERLIM - O atacante colombiano Adrián Ramos, do Hertha Berlim, foi preso em seu país após ter atropelado na última sexta-feira um ciclista e seu exame alcoólico dar positivo, e deverá se reapresentar com atraso ao clube para os treinos visando a segunda metade da temporada, informa nesta segunda-feira o jornal Bild.