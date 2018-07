Atacante do Hoffenheim é suspenso após ofender árbitro O atacante Vedad Ibisevic foi suspenso por três partidas da Copa da Alemanha para insultar um árbitro. O jogador foi expulso na vitória do Hoffenheim por 1 a 0 sobre o Ingolstadt, em partida válida pela segunda fase do torneio, disputada na quarta-feira.