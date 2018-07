Atacante do Lanús desperta interesse do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras pode apostar no mercado sul-americano para reforçar o seu ataque na próxima temporada. Segundo o jornal argentino Olé, Ismael Blanco, do Lanús, está nos planos da diretoria alviverde para 2014. O jogador, porém, também é cobiçado por vários outros clubes.

Além do Palmeiras, Blanco também está nos planos do Cobreloa, do Chile, e outros clubes entraram em contato com o Lanús, que está disposto a negociá-lo para fazer caixa. O atacante foi um dos destaques do time campeão da Copa Sul-Americana neste ano, derrotando a Ponte Preta na final.

Até o momento, o Palmeiras acertou a contratação apenas do jovem atacante Rodolfo, jogador de 20 anos que apareceu com destaque no time Sub-20 do Rio Claro. O atacante Leandro tem contrato até esta terça-feira, mas ainda não conseguiu entrar em acordo para renovação.