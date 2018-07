Atacante do Liverpool marca e Senegal bate Tunísia em estreia na Copa Africana

Com dois gols marcados já no primeiro tempo, sendo um deles do atacante do Liverpool Sadio Mané, o Senegal venceu a Tunísia por 2 a 0, neste domingo, em Franceville, no Gabão, em sua estreia na Copa Africana de Nações de 2017.

O bom resultado fez a seleção senegalesa sair na frente do Grupo B da competição, que horas mais cedo teve o empate entre Argélia e Zimbábue, por 2 a 2, no outro jogo válido pela primeira rodada desta chave.

O primeiro gol da vitória do Senegal saiu aos 10 minutos da etapa inicial, com Mané cobrando pênalti. Pouco depois, aos 30, o defensor Kara Mbodji, do Anderlecht, da Bélgica, ampliou para 2 a 0, antes de as duas seleções não conseguirem alterar mais o placar do duelo.

Assim, Senegal ficou no topo isolado do Grupo B, com três pontos, enquanto Argélia e Zimbábue dividem a segunda posição, com um ponto cada. Já os tunisianos seguram a lanterna, sem pontuação.

A segunda rodada desta chave será na próxima quinta-feira, com os confrontos Argélia x Tunísia e Senegal x Zimbábue. A competição segue nesta segunda com mais dois jogos que abrirão o Grupo C: Costa do Marfim x Togo, às 14 horas (de Brasília), e Congo x Marrocos, às 17 horas.