Atacante do Newcastle é acusado de agressão

A polícia britânica disse que o atacante Andy Carroll, do Newcastle, foi acusado de ter agredido a sua ex-noiva. O jogador da seleção inglesa sub-21 vai comparecer a um tribunal no distrito de Tynedale, na cidade de Northumberland, para ser julgado. "Andrew Thomas Carroll, 21 anos, de Prestwick, Newcastle, foi acusado de agressão", afirmou a polícia britânica.

Carroll, que recentemente assinou um novo contrato de cinco anos com Newcastle, começou bem a temporada 2010/2011 ao marcar quatro gols nas oito primeiras rodadas do Campeonato Inglês. No último sábado, ele participou do empate do Newcastle por 2 a 2 com o Wigan.