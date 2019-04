Atacante da base do Palmeiras é convocado pela Colômbia para o Mundial sub-20

O atacante Iván Angulo, do Palmeiras, foi convocado nesta terça-feira para defender a seleção colombiana no Mundial sub-20, que será disputado a partir de 23 de maio, na Polônia. O jogador chegou ao clube alviverde no começo deste ano, emprestado pelo Envigado, e tem se destacado nos jogos da equipe sub-20, com três gols marcados em quatro partidas da Copa do Brasil da categoria.

Angulo deve se apresentar à seleção colombiana em 6 de maio. Na competição, a equipe está no grupo junto com os donos da casa, Taiti e Senegal. O atacante veio ao Palmeiras depois de se destacar em competições da seleções de base, como o próprio Sul-Americano sub-20, disputado no Chile, em janeiro. O Brasil fez campanha ruim no torneio e não conquistou vaga para participar do Mundial.

O jogador colombiano tem treinado junto com o elenco principal, sob a observação da comissão técnica de Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras trouxe o reforço por considerá-lo veloz, driblador e com boa finalização. O contrato de empréstimo vai até janeiro do próximo ano, com a opção de compra fixada.

O técnico da seleção colombiana sub-20, Arturo Reyes, convocou 21 jogadores para o Mundial sub-20. De todo o plantel, somente cinco jogadores atuam foram do país.