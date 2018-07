Atacante do Palmeiras vira exemplo para Corinthians 'salvar' Jô no tribunal

O Corinthians enfrenta o Atlético-PR nesta quarta-feira, às 21h, mas antes, o atacante Jô será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, às 14h30, por ter dado um pontapé no zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta. Para tentar evitar uma punição pesada, o departamento jurídico alvinegro pode usar como exemplo o atacante Willian, do Palmeiras.

Em setembro, Willian foi expulso durante a partida diante do Atlético-MG após dar um chute no meia Valdivia. Além de receber o cartão vermelho, o palmeirense foi julgado pela agressão e acabou sendo absolvido. A ideia dos advogados do Corinthians é mostrar que a situação é parecida, por isso, o tribunal deveria também não punir o corintiano.

O Corinthians mostra confiança com o julgamento de Jô e acha que a tendência é conseguir desqualificar o artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala de prática de agressão física. Caso consiga convencer os juízes a mudar o artigo, o atacante pode ser absolvido ou pegar uma pena branda.

Se condenado, Jô pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão. Independente do resultado do julgamento, o atacante poderá enfrentar o Atlético-PR normalmente nesta quarta-feira. Depois desse jogo, restarão cinco jogo até o término do Brasileiro.

Após o clássico com o Palmeiras, quando já sabia que seria julgado, Jô admitiu a agressão, mas disse esperar por absolvição. “É complicado falar que não aconteceu. Houve o contato. Ele (Rodrigo) estava vindo para trás. Mas eu fiz o movimento, tocou nele. Agora tem de esperar o que nosso advogado tem como defesa. Se tiver punição, espero que seja a mínima possível”, falou.