Atacante do Parma é diagnosticado com doença cardíaca

Ainda sem marcar nenhum ponto no Campeonato Italiano, o Parma terá um importante desfalque por tempo indeterminado. Após realização de exames médicos, uma arritmia cardíaca foi detectada em Jonathan Biabiany, um dos principais destaques da equipe na última temporada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo CEO Pietro Leonardi.

"Jonathan Biabiany se representou em 10 de julho e marcou exames médicos. Posteriormente, no dia 1º de setembro, durante exames realizados em Milão (o jogador estava prestes a assinar contrato com o Milan), uma aparente arritmia já havia sido registrada. Quando Jonathan voltou ao Parma, foi submetido a mais testes de diagnósticos e com base nestes, e também de consultores externos, foi decidido por nós suspender as atividades do jogador, por um período limitado de tempo, durante qual o jogador será acompanhado e submetido a mais testes para verificar o tempo de qualquer reinício da corrida", disse o dirigente ao site oficial do clube.

Biabiany, jogador francês com passagens por Sampdoria e Inter de Milão, estava certo com o Milan em troca com o zagueiro Cristian Zaccardo e até chegou a posar em foto usando o cachecol da equipe rossonera. No entanto, com a recusa do defensor em assinar com o Parma depois de não acertar salários, a negociação foi cancelada e o atacante voltou à equipe do norte italiano.

De acordo com Leonardi, o jogador passou novas baterias de exames quando voltou ao Parma. "Este problema nos foi comunicado após negociações com o Milan e não causa estranheza para ele dentro de campo. Jonathan poderia jogar porque ele tem capacidade, poderíamos enviá-lo para os gramados, mas até que tenhamos certeza de suas condições, ele não será utilizado. Espero sinceramente que seja um problema menor, um problema cardíaco que ocorre no dia a dia", afirmou.