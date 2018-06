Atacante do Senegal, Niang mostra confiança e vê grupo de jogadores 'competitivo'

Confiante na participação do Senegal na Copa do Mundo da Rússia, o atacante M'Baye Niang afirmou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que o grupo de jogadores está "competitivo e sereno" para a disputa do segundo Mundial do país.

O jogador de 23 anos ressaltou que a preparação feita para a competição foi a melhor possível. Nos últimos três jogos amistosos, os africanos empataram com Luxemburgo (0 a 0), perderam da Croácia (2 a 1) e ganharam da Coreia do Sul (2 a 0).

"Tivemos três bons jogos e acabamos com uma vitória, importante para nós antes da estreia. Temos alguns dias para continuar trabalhando. Nosso grupo é competitivo e sereno", afirmou o atleta franco-senegalês, que atua no futebol italiano pelo Torino.

M'Baye Niang é um dos oito atacantes convocados pelo técnico Aliou Cissé. Com grande concorrência nos setor, ele pode jogar de meia, na armação das jogadas. "Cabe a mim ser eficiente. Estou onde o treinador me pede para jogar. Tenho sorte de ter sido treinado em várias posições, então eu posso mudar para várias funções. Se o treinador hoje me faz jogar em uma posição, posso trazer soluções para a equipe", afirmou.

O destaque de Senegal é o também atacante Sadio Mané, que chegou à final da Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool, em maio. Junto com zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, e o atacante Keita Baldé, do Monaco, são a esperança senegalesa de repetir na Rússia a campanha da Copa do Mundo de 2002, a primeira e única até agora disputada pelo país.

Na ocasião, os africanos bateram a então atual campeã França na estreia e chegaram às quartas de final de maneira surpreendente. Caíram para a Turquia e ficaram na sétima colocação geral no Mundial disputado em conjunto por Japão e Coreia do Sul.

O caminho de Senegal na Copa do Mundo deste ano começa na próxima terça-feira, às 12 horas (de Brasília), em Moscou, contra a Polônia. Depois encara o Japão, no dia 24, e a Colômbia, no dia 28.