Atacante do Southampton é denunciado após chutar rosto do goleiro do Huddersfield

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou neste domingo uma denúncia contra o atacante Charlie Austin, do Southampton, por conduta violenta. O jogador foi indiciado depois de acertar um chute no rosto do goleiro Jonas Lossl, do Huddersfield, no empate por 1 a 1 entre as equipes no último sábado, pelo Campeonato Inglês.

+ Tabela do Campeonato Inglês

No lance em questão, Lossl deixou o gol para interceptar um passe rasteiro na área e foi acertado pelo pé direito de Austin. O árbitro e os auxiliares da partida não perceberam a ação e o atacante passou impune. Pouco depois, porém, precisou deixar a partida com uma lesão muscular.

Técnico do Huddersfield, David Wagner não tem dúvidas de que a agressão foi intencional. "Depois de ver o lance no vídeo, vi que isso não deveria acontecer nunca. O adversário feriu um jogador de propósito. Não gosto de dizer isso, mas é assim que parece", declarou.