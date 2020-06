Atacante do Sport nega estar com coronavírus: 'Estou com dengue'

O atacante Hernane usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores do Sport e explicar sua real condição. O jogador, que estava com suspeita de ter contraído o novo coronavírus, revelou estar com dengue, após exames realizados por responsáveis da área de saúde.

"Apesar das notícias veiculadas hoje, eu não estou com Covid, fiz os exames e já fui diagnosticado com dengue, que também requer cuidados que já estão sendo tomados. Agradeço a todos pela preocupação e garanto que já já estarei de volta a preparação, esperando como todos, pela volta da nossa maior paixão, o futebol", afirmou o atleta.

No início dessa semana, o atacante Hernane apresentou sintomas de gripe e comunicou o departamento médico do Sport, que passou algumas orientações ao jogador.

O atacante realizou vários exames para saber se está com coronavírus. Foi diagnosticado com dengue e seguirá no interior da Bahia até sua recuperação. Só quando estiver recuperado se juntará ao elenco do Sport para os treinos preparatórios para o reinício Campeonato Pernambucano, ainda sem data oficial.

Com a liberação dos treinos presenciais por parte do Governo de Pernambuco, o Sport se reapresentou nesta quinta-feira e comunicou que vai realizar uma bateria de testes para covid-19 em seus atletas e funcionários.