Atacante do Vila Nova, ex-corintiano Lincom é suspenso por doping

O Vila Nova terá um desfalque inesperado nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Lincom testou positivo em exame antidoping e está suspenso preventivamente.

O caso ocorreu no dia 21 de janeiro, quando o jogador ainda defendia o Santo André, disputando partida contra o Red Bull Brasil, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Segundo comunicado da diretoria do Vila Nova, a substância ainda não foi especificada e o clube vai procurar as medidas legais para reverter a punição preventiva. "Medidas judiciais estão sendo tomadas buscando reverter a suspensão preventiva. Sendo assim as parte só voltarão a se manifestar em caso de alteração da atual situação", afirmou o clube goiano.

O experiente centroavante de 34 anos foi um dos reforços do Vila Nova para a disputa da Série B, entrou em campo em duas partidas e ainda não marcou gols. Seu momento de maior destaque na carreira foi defendendo o Bragantino, entre 2011 e 2014. De lá, chegou a se transferir para o Corinthians e, apesar da curta passagem pelo clube, fez parte da equipe que conquistou o título brasileiro de 2015 com o técnico Tite.