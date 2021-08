Atacante do Volta Redonda sofre pisão no saco escrotal e passa por cirurgia em Recife

O atacante Marcos Vinicius, também conhecido como MV, do Volta Redonda, passou por uma situação desconfortável após a derrota do time fluminense para o Santa Cruz. O jogador necessitou de uma operação cirúrgica para reconstruir o saco escrotal, pois sofreu um pisão na região íntima durante a partida, válida pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Segundo nota médica da equipe, o atleta não teve problemas na intervenção cirúrgica, feita no Real Hospital Português, localizado em Recife. MV teve alta nesta terça-feira e volta ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta.

Jogando no Estádio do Arruda, o atacante foi derrubado no final da etapa inicial pelo meia Tarcísio, que pisou sobre a bolsa escrotal do adversário em seguida. O jogador do Volta Redonda foi atendido pela equipe médica e deixou o campo de ambulância.

Recentemente, o atleta de 22 anos renovou seu contrato até o final de 2022 com a equipe da Série C. Campeão da quarta divisão nacional em 2016, o time do Sul Fluminense integra a elite do Campeonato Carioca.

— Volta Redonda FC (@VoltacoFC) August 31, 2021

Confira o comunicado divulgado pelo Volta Redonda:

O atacante MV se lesionou durante o jogo diante do Santa Cruz, saiu de campo de ambulância e precisou ser submetido a uma pequena cirurgia para reconstrução da bolsa escrotal, realizada nesta madrugada pela equipe médica do Real Hospital Português, em Recife.

A cirurgia foi um sucesso, o atleta está em um quarto particular, acompanhado pelo gerente de futebol Zada, e terá alta hoje de tarde, ficando em um hotel até o horário do voo de volta, que será na manhã desta quarta-feira.

O Volta Redonda agradece toda a equipe médica do hospital Real Português pelo grande atendimento e carinho que tiveram com o nosso atleta.