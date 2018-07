Atacante do West Bromwich é novidade na seleção inglesa

Saido Berahino é a novidade na lista de convocados do técnico Roy Hodgson para defender a Inglaterra diante da Eslovênia, quinta-feira que vem, pelas Eliminatórias da Eurocopa, e depois jogar amistoso contra a Escócia. O atacante do West Bromwich, de 21 anos, nunca havia sido chamado pela seleção adulta.

"Ele está jogando muito bem não apenas pelo West Brom, mas também pela seleção sub-21. Ele tem estado em uma muito boa forma. Não existe razão para ignorar suas credenciais", disse Hodgson, em entrevista coletiva.

Depois de ser emprestado para times da quarta, terceira e segunda divisões, progressivamente, nas últimas temporadas, Berahino apareceu no time do West Bromwich na última edição do Campeonato Inglês. Nesta temporada, foi titular nos 10 jogos que a equipe já fez e anotou sete gols. É o artilheiro entre jogadores ingleses.

Ele ganha chance no time de Hodgson para substituir o também atacante Daniel Sturridge, do Liverpool, que está machucado. Na zaga, Nathaniel Clyne, do Southampton, foi chamado pela segunda vez seguida e pode estrear pela Inglaterra. Michael Carrick (Manchester United), Theo Walcott (Arsenal) e Ross Barkley (Everton) voltam de lesão.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PELA INGLATERRA:

GOLEIROS - Joe Hart (Manchester City), Fraser Forster (Southampton) e Ben Foster (West Bromwich);

ZAGUEIROS - Gary Cahill (Chelsea), Chris Smalling (Manchester United), Leighton Baines (Everton), Phil Jagielka (Everton), Nathaniel Clyne (Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal), Calum Chambers (Arsenal) e Luke Shaw (Manchester United);

MEIO-CAMPISTAS - Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), James Milner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham), Jack Wilshere (Arsenal), Theo Walcott (Arsenal), Ross Barkley (Everton), Michael Carrick (Manchester United) e Stewart Downing (West Ham).

ATACANTES - Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Arsenal), Rickie Lambert (Liverpool) e Saido Berahino (West Bromwich).