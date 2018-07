Atacante é cortado por lesão e desfalca a Suíça na Copa

O treinador alemão preferiu não levar o atacante à África do Sul porque ele não se recuperaria a tempo para a estreia no Mundial. Streller, que tem 28 anos e joga pelo Basel, da própria Suíça, deixa assim de disputar a sua segunda Copa - já defendeu a seleção em 2006.

Sem Streller, Hitzfeld deve escolher entre dois jogadores para definir o seu substituto. Os mais cotados são Albert Bunjaku, que joga pelo Nuremberg, da Alemanha, e Ben Khalifa, de apenas 18 anos, que já está negociado para reforçar o também alemão Wolfsburg na próxima temporada europeia.

A Suíça está no Grupo H da Copa. A estreia será no dia 16 de junho, em Durban, contra a Espanha, uma das favoritas ao título. A chave dos suíços ainda conta com Chile e Honduras.