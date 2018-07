Atacante e lateral disputam vaga de Neymar em clássico O técnico Muricy Ramalho tem apenas duas dúvidas para escalar o Santos no clássico deste sábado, diante do Corinthians, no Pacaembu. O treinador não pode contar com Neymar, suspenso pelo STJD, e colocou como opções o atacante Victor Andrade e o lateral-direito Crystian, que jogaria como um meia pela direita.