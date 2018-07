Atacante Edmilson deixa o Vasco e assina com o Red Bull Brasil

Se preparando para disputar pela primeira vez a elite do Campeonato Paulista, o Red Bull Brasil acertou na tarde desta segunda-feira com o experiente atacante Edmilson, que defendeu o Vasco da Gama nas últimas duas temporadas e chega para ser o camisa 9 no time comandado por Maurício Barbieri.

Edmilson foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e fez parte do elenco campeão brasileiro da Série B em 2003. Depois, passou por Albirex Niigata-JAP, Urawa Red Diamonds-JAP, FC Tokyo-JAP e Al Gharafa-CAT até retornar ao Brasil em 2013 para defender o Vasco. Foi artilheiro do Campeonato Carioca em 2014 com 11 gols.

A estreia do Red Bull no Paulistão acontece no dia 31 de janeiro, contra o Capivariano, às 19h30, no Estádio Carlos Colnaghi, em Capivari.